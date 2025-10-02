静岡県伊東市の将来について語り合う「いとう子どもみらい会議」の代表が2025年10月2日、市役所を訪れ、田久保市長と面会しました。選挙権を持たない若い世代がまちの未来を変えたいと願う声を市長に直接届けました。 【写真を見る】田久保真紀伊東市長と面会した「いとう子どもみらい会議」の代表 ＜田久保真紀伊東市長＞ Q. 市議選まで10日になりました。立候補者も30人ほどになりそうなんですけれども、どのように見ています