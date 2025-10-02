2日（木）はほぼ全国的に晴れて洗濯日和となりました。空気も乾いていて気持ちよかったです。ただ、こういう天気は長続きしません。3日（金）は、西から天気下り坂、雨が降り出してきそうです。雨雲の予想です。このあと西から低気圧や前線の雲が広がってきます。3日朝には九州や四国、中国地方の一部で雨が降り出してくるでしょう。そして、この雲が夜にかけて西日本全域に広がります。夕方以降は活発な雲がかかり、雷を伴った非