アメリカ政府機関の一部閉鎖を受け、在日米軍は今月予定されていた基地の開放イベントを次々と中止しています。アメリカ海軍は2日、5日に予定していた横須賀基地の一部を開放して行う親善イベント「ヨコスカフレンドシップデー」を中止すると発表しました。「政府閉鎖を受け、やむを得ず苦渋の決断に至った」としています。また、アメリカ海兵隊も、4日から沖縄・普天間基地で行われる予定だった「普天間フライトライン・フェア」