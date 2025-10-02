◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-2 ヤクルト(2日、甲子園球場)阪神のレギュラーシーズン最終戦となったこの日の甲子園。ヤクルトを相手に熱狂づくしの熱い試合を見せました。この日の先発マウンドにあがったのは村上頌樹投手。試合前時点では、勝率でリーグトップにつけ、勝利数でトップ（DeNA・東克樹投手）まで1勝差、奪三振数でトップ（中日・郄橋宏斗投手）まで2つ差となっていました。そんな村上投手は初回、村上宗隆選手