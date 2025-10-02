2日から始まった近江町市場の秋の風物詩大行燈まつり。毎年、大人気のマグロの解体ショーに歓声があがりました。 河合 紗花 記者：「ずらっと並んだ行列の先には、大きなマグロ。こちらのマグロの解体が、今から行われます」ことしは高知県産の80キロを超えるマグロ2本が準備され、解体が始まると、見物客から大きな歓声が上がっていました。 解体されたマグロは、通常より3割ほど安く販売されました。買い物客：「1時