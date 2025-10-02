◇セ・リーグヤクルト２―６阪神（2025年10月2日甲子園）ヤクルトが2年ぶりの80敗到達に迫る79敗目を喫した。シーズン80敗なら83敗した2023年シーズン以来の屈辱。メジャー挑戦から帰国後、初の甲子園登板となった青柳は佐藤輝に40号2ランを浴びるなど6安打6失点で5回途中KOで今季2敗目。チームの残り試合は3日からの2試合。プロ入りした2016年シーズンから続けてきた連続勝利は9年で事実上途切れる状況となった。明