10月2日、新潟県小千谷市立南小学校の給食で提供されたコッペパンに、金属片が付着していたことが分かりました。児童や生徒の健康被害は確認されていないということです。小千谷市教育委員会によりますと、給食への混入が確認されたのは、縦1ミリ、横1.5ミリほどの小さな金属片です。10月2日の午後0時半ごろ、小千谷市立南小学校の2年の女子児童が、給食で提供されたコッペパンにジャムを付けようとパンを持ち上げたところ、下の面