◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神は、2日のヤクルト戦（甲子園）を6―2で勝利し、今季最終戦を飾った。セ・リーグは広島―ヤクルト戦の2試合を残すのみで、確定したタイトルも多く発生した。佐藤輝はこの日の同戦で40号本塁打＆100打点を達成。2位以下と大きく差を開いているため、本塁打王、打点王は佐藤輝で確定となった。どちらも初受賞となる。同じく盗塁王も近本で確定し、4年連続6度目