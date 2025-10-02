元純烈でタレント・俳優の小田井涼平と妻で映画コメンテーターのLiLiCoが2日、都内で行われた映画『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』(10月24日公開)の公開前トークイベントに登壇した。小田井涼平＆LiLiCo夫婦イベントでは、仲良しがずっと続く秘訣についてトーク。小田井は「うちの奥さんが付き合い始めた頃からいつも言っているんですけど、とにかくコミュニケーションを取ることが大事だと。僕は言葉にしなくても通じ合うというの