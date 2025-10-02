バレーボールの大同生命ＳＶリーグは２日、東京都内で２０２５〜２０２６年シーズンの開幕会見を開き、女子全１４チームの代表選手が出席した。昨年のパリ五輪では日本代表の主力選手として活躍したアウトサイドヒッターの林琴奈。昨季ＳＶリーグのＭＶＰにも輝いた選手が、今季の日本代表に登録されず。「１回は声はかけていただいていたが、自分で辞退をしました」と明かした。その胸中は「去年（代表で）メインでやらせて