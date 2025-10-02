◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２ヤクルト（２日・甲子園）阪神が今季のレギュラーシーズン最終戦を快勝で飾った。８５勝５４敗４分けでフィニッシュ。１５日から始まるＣＳ最終ステージに向けて、弾みをつけた。先発の村上が７回５安打２失点の好投でＤｅＮＡ・東に並ぶリーグトップ１４勝目。８奪三振で中日・高橋宏を抜いてトップのシーズン１４４奪三振とし、勝率７割７分８厘として投手部門３冠を確実になった。攻撃陣