女優の菊川怜が２日、都内で主演映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜」（１０日公開、篠原哲雄監督）の公開記念イベントに出席した。日本の第一次産業を応援する「種まく旅人」シリーズの５作目。日本酒造りが行われる兵庫・淡路島を舞台に、菊川は日本酒を愛する農林水産省官僚・神崎理恵を演じた。ＭＣを務めた日本酒きき酒師の漫才師・にほんしゅが菊川の美しさに「酒米だったら３５％くらいですね。大吟醸です」