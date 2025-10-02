秋田朝日放送 鹿角市で農作業中の人がクマに襲われる被害が相次ぎ、合わせて３人がけがをしました。 警察によりますと2日午前９時半ごろ、鹿角市十和田大湯の畑で、畑を所有する７６歳の男性がクリの木を確認していたところ、体長およそ１メートルのクマに襲われました。男性は顔や右腕をひっかかれて鹿角市内の病院に運ばれましたが、会話は出来る状態で命に別状はないということです。また、花輪地区では７０代の男