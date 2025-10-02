ドル売りと円買いが優勢、米政府機関の一部閉鎖が現実化、米指標発表に支障＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル売りと円買いが優勢。序盤は全般的にドル売りが優勢だった。ユーロドルやポンドドルの上昇が先行し、ユーロドルは1.17台前半から一時1.1758レベルまで上昇。ポンドドルは1.34台後半から一時1.3510レベルまで上昇した。ドル円は日本時間午後３時半からの内田日銀副総裁の発言で146.90付近から