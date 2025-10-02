１日、天津駅で列車に乗車する人。（天津＝新華社記者／李然）【新華社北京10月2日】中国交通運輸部は2日、国慶節・中秋節連休初日を迎えた1日の地域をまたぐ人の移動が延べ3億3578万8400人に上ったと発表した。前年同期比で約1.4％増加したという。