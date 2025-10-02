お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（32）が1日にABEMAで配信された「ラブキャッチャージャパンシーズン2の鑑賞会」に出演。妻との結婚を決意したきっかけを明かした。「ラブキャッチャージャパン」は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。同番組では、せい