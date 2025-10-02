イギリス中部マンチェスター郊外で2日、ユダヤ教の礼拝所、シナゴーグの近くで車が通行人に突っ込み、1人が刺される事件がありました。2人が死亡し、3人が重傷です。マンチェスターの地元警察によりますと、通報があったのは2日の午前9時半頃で、マンチェスター郊外のクランプサルにあるシナゴーグの近くで車が通行人に突っ込み、警備員の男性1人が刺されたということです。この事件で少なくとも2人が死亡し、3人が重傷です。容疑