国土交通省国土交通省は2日、同省のウェブマガジンのサイトでシステム障害を確認したと発表した。無関係なサイトへ誘導されるようになっていたといい、既に閉鎖した。原因を調べている。国交省によると、障害を確認したのは同省の仕事を紹介する「Grasp」というサイト。2日に職員が発見した。