２日午後５時１０分頃、青森市内で落雷があり、公共施設などで停電が相次いだ。県立中央病院は一時全館が停電し、非常用電源に切り替えた。レントゲンなど検査機器の一部が使えなくなり救急車の受け入れを一時停止したが、入院患者に影響はなかったという。停電は午後７時１５分に復旧した。県立青森西高校からは「弓道場の屋根に落雷があり、煙が出ている」と１１９番があった。消防車など計１０台が出動して消火活動を行い、