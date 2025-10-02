東京地裁などが入る裁判所合同庁舎海外での安楽死を検討する目的で診断書を出すよう求められても、断るのはやむを得ない―。東京地裁は2日、診断書提供を拒んだ病院側にがん患者が損害賠償などを求めた訴訟の判決で、請求を棄却した。国内では安楽死が制度として認められておらず、さまざまな議論があるなどとして、拒否には正当な理由があると判断した。判決によると、患者は乳がんが疑われ2020年8月に国立がん研究センター（