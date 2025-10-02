2025年2月に一時休館した帝国劇場の備品が驚くような値段で販売され、人気を博しています。【画像を見る】特別販売されている「帝国劇場の備品」の数々「秒殺です」即完売のものも…帝国劇場の備品が特別販売1911年（明治44年）に開場した「帝国劇場」。その後、1966年（昭和41年）に竣工した2代目“帝劇”が建て替えのため、2025年2月末で一時休館しました。その帝劇の“お宝備品”146アイテムが現在、購入可能になっています。例