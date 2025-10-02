石破首相は2日、岡山市で記者団に対し、「次の政権にお願いしたいこと」として、「地方、中小企業、女性の持っている潜在力を最大限に引き出していくこと。これから先の日本にとって一番必要なことだ」と述べた。岡山市で企業経営者とアメリカのトランプ政権の関税措置の影響などについて意見交換した後、報道各社の取材に応じた。意見交換会には、中国・四国地方に生産拠点を持つ大手自動車・鉄鋼メーカーや岡山県商工会議所連合