Bリーグは10月2日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」より、リーグ公式表彰『とけない、情熱。賞 presented by ロックアイス®』を新設することを発表した。 同賞は、小久保製氷冷蔵株式会社の製品「ロックアイス®」のブランドメッセージである「とけない、情熱。」にちなみ、“月間で最も熱い逆転劇”として、最大得点差を逆転して勝利を収めたクラブを表彰するもの。 対