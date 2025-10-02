日本サッカー協会(JFA)は2日、東京都内で記者会見を行い、10月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー27人を発表した。森保一監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクターが登壇し、約1時間にわたって質疑応答を行った。●山本昌邦ナショナルチームダイレクター「いよいよ国内でW杯に向けた2年ぶりのキリンチャレンジカップになった。代表チームとしてのW杯出場は決まったが、選手は誰がW杯のピッチに立てるかとい