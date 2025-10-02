10月1日、元E-girlsの藤井萩花が自身のInstagramストーリーズを通じ、ミュージシャンの今村怜央との離婚を発表した。ストーリーズには《必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です。今年の6月に怜央さんと離婚しました!結婚生活色々あるし2人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です!ありがとうございました!》と、ファンに向けて感謝の言葉がつづられた。2人は2021年1月27日に結婚を発表。翌2022年