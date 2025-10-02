Dreame Technologyは10月1日、同社掃除機として最も軽いコードレススティック掃除機「Dreame X1 Air」および、スリムなコードレススティック掃除機「Dreame X1 Slim」を発表した。いずれも10月17日に発売する。Dreame X1 Air。価格は49,800円Dreame X1 Airは本体のみの重さが約0.85kg、ヘッドなどのユニットを装着しても1.3kgの軽量設計が特徴。毎分120,000回転のモーターを搭載し、吸引力は80AW。ゴミ集じん部には5層HEPAフィルタ