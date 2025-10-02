22歳の歌い手Adoが、9月26日よりディズニプラス“スター”にて独占配信中のアニメ『キャッツ❤アイ』オープニングテーマにして新曲「MAGIC」を10月31日に配信リリースすることが決定した。加えて、同楽曲のジャケットも公開となった。新曲「MAGIC」は、初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろし楽曲だ。Adoの変幻⾃在のヴォーカルが、キャッチーでありながらトリッキーなリリックやメロディを⾃由奔放に表