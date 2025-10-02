「阪神−ヤクルト」（２日、甲子園球場）阪神・村上頌樹投手が７回５安打２失点、８奪三振で１４勝目の権利を得てマウンドを降りた。初回１死は長岡に中前打を打たれたが、後続は危なげなく斬った。二、三回はテンポ良く三者凡退。４点リードの四回に村上にソロを浴びて七回は村上からの連打で２点を失ったが、リズムを崩されることなく試合を作った。初回に佐藤輝の犠打で先制点を挙げると、三回は前川の今季１号となる３