東京都町田市のマンションで住人の高齢女性が刃物で刺されて死亡した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された同市原町田、自称派遣社員桑野浩太容疑者（４０）が「包丁は自宅から持ってきた」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。警視庁町田署は襲う相手を探しながら現場周辺をうろついていたとみて、詳しい経緯を調べている。桑野容疑者は先月３０日夜、同市中町のマンション外階段で、パート従業員の秋江千