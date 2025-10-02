神奈川県庁（資料写真）神奈川県は２日、季節性インフルエンザが流行期に入ったと発表した。昨シーズンに比べ約１カ月早く、感染対策の徹底を呼びかけている。県によると、県内で指定した２４８の定点医療機関のうち、９月２２日〜２８日に報告された２４２カ所のインフルエンザ患者が１医療機関当たり１・２４となり、流行開始の目安（１人）を超えた。保健所の地域別では平塚４・０人、鎌倉１・６７人、横浜市１・６４人、厚