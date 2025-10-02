横浜ＤｅＮＡ・松本隆（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２日、松本隆之介（２３）、浜地真澄（２７）、森下瑠大（２１）、庄司陽斗（２４）の４投手と来季の支配下選手契約を結ばないと発表した。いずれも育成選手契約を打診している。松本隆は横浜高からドラフト３位で２０２１年に入団。昨季、１軍初登板を果たしたが、今年４月に右前十字靱（じん）帯（たい）再建手術を受けた。