宇垣美里が主演、M！LKの山中柔太朗が共演する10月9日スタートのドラマ『できても、できなくても』（テレ東ほか／毎週木曜24時30分）より、宇垣演じる翠と、山中演じる真央の絶妙な距離感と情緒あふれる空気感を表現したメインビジュアル、出演者勢ぞろいの60秒ティザー映像が解禁。エンディングテーマは、3人組バンド・chilldspot（チルズポット）の「踊っていたいわ」に決まった。【動画】翠と真央の再会シーンを含む衝撃展開