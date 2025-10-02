キリッと軽快で、レモン果汁をたっぷり加えてにごらせたような生搾り感満点の「二代目甘くない檸檬堂無糖にごりレモン」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番「二代目檸檬堂」と比較しながら、その個性や食事との相性を解き明かします。 二代目甘くない檸檬堂無糖にごりレモンアルコール成分：8％原材料：レモン、レモンエキス、スピリッツ（国内製造）、食塩／炭酸、香料、酸味料、酸化防止剤（ビタミンC） レモン