信州の秋が深まっています。上田市の卸売市場では２日朝、出遅れていたマツタケの初競りが行われるなど、秋の味覚が旬を迎えています。青果店の店主「あぁいい香り。このくらいのが採れると最高です」２日、初競りを控えた上田市の卸売市場。入荷したマツタケを前に品定めするのは、北佐久郡軽井沢町で青果店を営む男性です。今年は猛暑と少雨の影響でマツタケの生育が遅れ、例年より1か月遅れた初競りを待ちわびていました。青果