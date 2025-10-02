富山市でクマの出没が相次ぐ中、藤井市長は「地域ぐるみでクマを寄せ付けない環境作りをしてほしい」と呼びかけました。◆富山市 藤井市長「今年は住宅地においてもクマが出没するという可能性が十分考えられておりますので市民のみなさんには地域ぐるみでクマを寄せ付けない環境作りをしていただく。実のなる木の伐採だとか雑草の刈り取りですね」 藤井市長はきょうの定例会見で、県内でクマの出没や痕跡の発見が相次いでいる