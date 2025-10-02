犬がみせる『食べ過ぎ』サイン5選 犬は「食べすぎた」と自ら伝えることはできませんが、体や行動にはそれを示すサインが現れるものです。ここでは、見逃しやすい“食べすぎのサイン”を5つご紹介します。 1.お腹がぽっこり膨らみ、硬くなる 食後にお腹が大きくふくらみ、触るとパンパンに張っている場合は、明らかな食べすぎといえるでしょう。特に、消化に時間がかかるフードを大量に摂取したあとに起こりやすい傾向が