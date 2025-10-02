カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、今年発売70周年を迎えるロングセラーブランド「カンロ飴」の粒を食べやすいサイズに小粒化した「ちいさくなったカンロ飴」を10月7日から発売する。1955年に誕生した「カンロ飴」は、砂糖・水飴・しょうゆ・食塩を使ったシンプルな原材料からなる“和の甘じょっぱさ”で多くの消費者に親しまれてきた。70周年を迎える今年、これまでの「昔懐かしい飴」という印象から「日本のやさし