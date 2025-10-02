2日、石川県羽咋市の国道でダンプカーと軽乗用車が正面衝突し、軽乗用車を運転していた高齢男性が意識不明の重体となっています。2日午前7時ごろ、羽咋市神子原町の国道415号で、富山県氷見市方面に向かっていた軽乗用車が対向車線を走っていたダンプカーと正面衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた高齢男性が腹部を強く打ち、病院に運ばれましたが、意識不明の重体となっています。ダンプカーを運転していた富山県南砺