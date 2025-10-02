松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10月7日10時から「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」を販売する。「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」2008年の登場以来、毎年秋の定番メニューとして愛され続ける「豚と茄子の辛味噌炒め定食」が今年も帰ってきた。今年は厚切り豚カルビを使用し、噛むほどに旨みがあふれる肉と、とろけるような食感の茄子、しんなりと甘い玉ねぎ、シャキッとした食感のピー