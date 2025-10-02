「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」山善は、リチウムイオンバッテリーを活用した家電シリーズ「ELEIN（エレイン）」の新商品「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」を、10月16日から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行販売する。「ELEIN」は、共通のリチウムイオンバッテリーを利用して、さまざまな家電を活用できる商品シリーズとして、昨年6月から順次リリースしている。電源がない場所でも家電を自由