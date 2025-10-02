40歳になった現在もポルトガル代表として活躍しているクリスティアーノ・ロナウド。サウジアラビアのアル・ナスルでゴール量産を続けており、キャリア通算1000ゴールに向けて邁進している。そのロナウドとユヴェントスでチームメイトだった元イタリア代表フェデリコ・ベルナルデスキが『BSMT』で、こんな話をしていたそう。「彼は並外れた人間で、驚くほど謙虚だ。僕らは素晴らしい関係にあったし、彼はいつも最高の存在だった。彼