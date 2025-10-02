3歳牝馬限定のダートグレード競走「第29回マリーンカップ」（Jpn3、1800メートル、10頭立て）が2日の船橋競馬11Rで行われ、5番人気だった地元・船橋のプラウドフレール（川島一、父ニューイヤーズデイ）が好スタートから先頭に立つと、そのまま逃げ切って1着。ダートグレード競走初制覇となった。1番人気のメモリアカフェは追い上げ届かず3馬身差の2着。3着にプロミストジーンが入り3連単＜6＞＜1＞＜5＞は1万3090円（37番人気）