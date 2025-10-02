放送作家の新野新（しんの・しん、本名同じ）さんが9月25日午後8時2分、老衰のため、大阪市内の病院で亡くなった。2日、門弟が明らかにした。90歳だった。葬儀告別式は近親者のみで行われた。◇◇新野新さんといえば「ぬかるみの世界」。笑福亭鶴瓶と組んだ、ラジオ大阪が生んだこの番組は、関西のみならず、全国のファンには忘れられない。番組タイトルどおり、1度耳にしたら抜け出せない、そんな魅力が詰まっていた。番