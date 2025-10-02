【モデルプレス＝2025/10/02】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJUN（ジュン）が9月30日、自身のInstagramを更新。香港の俳優であるジャッキー・チェンとの豪華ショットを公開した。【写真】SEVENTEEN香港初日公演に出演した大物俳優◆ジュン、ジャッキー・チェンとメンバーで記念撮影SEVENTEENは9月27日・28日の両日、香港のカイタック・スタジアムで「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG」を開催。これを受