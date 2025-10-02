俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが新しく仲間入りした“家族”を紹介した。Ｃｏｃｏｍｉは２日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「木村家の新入り」の文字とともに、皿に乗った黒豆の写真を投稿。続けて「１歳のビビちゃんです。皆様よろしくお願いします※本名はビジュです」と記して、黒い毛の子犬の写真をアップした。Ｃｏｃｏｍｉは、２０００年１２月に結婚