◆第２９回マリーンカップ・Ｊｐｎ３（１０月２日、船橋競馬場・ダート１８００メートル＝１着馬にＪＢＣレディスクラシックへの優先出走権、稍重）３歳牝馬１０頭（ＪＲＡ４、南関東５、他地区１）で争われ、張田昂騎手が騎乗した５番人気で地元船橋のプラウドフレール（川島正一厩舎、父ニューイヤーズデイ）が逃げ切り、ダートグレード初制覇を飾った。好スタートを決めて果敢にハナを奪うと、直線で後続を突き放し、３馬身差