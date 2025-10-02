◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２日・甲子園）今季限りで現役を引退する阪神・原口文仁内野手が代打で登場し、中飛に打ち取られた。４点リードの７回２死一塁で代打出場。ヤクルト・高津監督の粋な計らいで母校・帝京の後輩、清水に投手が交代した。２球連続直球で迎えた３球目。１４６キロ直球を振り抜いたが、結果は中飛だった。甲子園は大歓声。原口は、そのまま一塁の守備に就いた。