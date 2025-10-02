3日、グランドオープンする須坂市の大型商業施設「イオンモール須坂」。半径10キロを商業圏とし、年間「800万人」の集客を見込んでいます。その商圏内にある長野市街地の百貨店は地下の食料品売り場を24年ぶりにリニューアル！その戦略とは…。２日正午前、大型商業施設に続々と入っていく車。およそ3700台を収容する広大な駐車場は車で埋め尽くされるほどに。その「イオンモール須坂」は９月26日から地元