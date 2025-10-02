◇男子ゴルフツアーバンテリン東海クラシック第1日（2025年10月2日愛知県三好CC西C＝7300ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、日本ツアー通算6勝のホストプロ星野陸也（29＝興和）が6バーディー、2ボギーの4アンダー67で回り、首位と1打差の3位と好位置につけた。昨季は欧州ツアー、今季は米ツアーを主戦場とする星野にとっては2年ぶりの国内ツアー。「久々の日本で緊張した。最初の3ホールは浮いていた感じがあっ