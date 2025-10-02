県内の人里で、クマの出没が相次いでいます。きょうは富山市南部の住宅地で、クマの姿の目撃やふんの発見が4件相次ぎました。 ◆KNB長岡記者「富山市の月岡地区です。ここでは、けさから、クマの目撃情報が相次いでいます」富山市南部の開発です。午前7時20分ごろ、月岡郵便局南側で道路を横断するクマ1頭を通りがかりの人が目撃しました。市によると、道路沿いの草むらに大型の動物がかき分けて歩いたような跡があり、クマは